السعودية تكشف عن نسبة ضريبة القيمة المضافة على البنزين وموعد تطبيقها

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن المملكة تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ابتداءً من أول يناير كانون الثاني 2018 بنسبة خمسة في المئة.

جاء الإعلان على الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على تويتر ردا على سؤال لمواطن سعودي.

وقبل يومين أكدت هيئة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية السعودية، أن الضريبة المضافة التي ستبدأ فرضها على عدد كبير من السلع والخدمات مطلع العام المقبل، ستشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وقال الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”: إن الضريبة التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل بمعدل 5 %، ستشمل منتجات التبغ أيضًا.

ورد المشرف على حساب الضريبة على سؤال أحد المتابعين عن التبغ بالقول “عزيزي العميل, بخصوص استفساركم عن التبغ فهو خاضع للضريبة الانتقائية وأيضًا ضريبة القيمة المضافة”، ما يعني أن الضريبة المضافة ستشمل كل منتجات الضريبة الانتقائية وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.