السعودية: من المبكر إعطاء تقييم بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الخميس،” إنه من المبكر جدًا إعطاء تقييم بشأن تمديد محتمل لاتفاق عالمي لتخفيضات إنتاج النفط، لكن السوق ستبقى غير متوازنة بحلول مارس/ آذار المقبل”.

وأضاف الفالح قائلًا: “نحن نجري مشاورات واسعة مع جميع زملائنا حول العالم داخل وخارج أوبك، ولا يمكننا الإدلاء بأي بيانات في هذه المرحلة حتى نصل إلى فيينا في غضون أسبوعين”، في إشارة إلى اجتماع أوبك في الثلاثين من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وقال الوزير السعودي :”سيكون لدينا بيانات أفضل في غضون أسبوعين، نحن بانتظار الانتهاء من وضع بيانات أكتوبر/تشرين الأول وتقاسمها مع الفريق التقني”.

وأضاف: “نحن أيضًا بانتظار توقعات أفضل للربع الرابع والربع الأول من 2018، اللذين ينخفض فيهما الطلب في العادة، وستكون لدينا صورة للمعروض من مصادر ليست ضمن الاتفاق، لأن ذلك سيعطينا تنبؤات أفضل بشأن متى ستتوازن الأسواق وأيضًا إتمام المشاورات”.

وسئل الفالح عما إذا كانت روسيا ملتزمة فقال: “أجريت مشاورات مكثفة مع الروس وسأجري المزيد من المشاورات في الأسبوعين القادمين، لكنني أعرف شيئًا واحدًا، أن الروس ملتزمون بالعمل مع السعودية ومع باقي الدول الأربع والعشرين التي تكاتفت العام الماضي”.