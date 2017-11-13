“أوبك” تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في 2018

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، ارتفاع الطلب على نفطها في 2018، وقالت، إن الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين، يقلص فائض مخزونات النفط، بما يشير إلى تقلص الفجوة بشكل أكبر بين العرض والطلب، في السوق العالمية، العام المقبل.

وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري، إن “العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميًا، من نفطها، العام المقبل، بارتفاع 360 ألف برميل يوميًا، عن توقعاتها السابقة”.

كما ذكرت المنظمة، التي تضم 14 منتجًا للنفط، أن “إنتاجها من الخام، في تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018، عند 32.59 مليون برميل يوميًا، بانخفاض بلغ نحو 150 ألف برميل يوميًا، عن أيلول/سبتمبر”.

ويشير التقرير إلى عجز في الإمدادات، العام المقبل، إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل تشرين الأول/أكتوبر.