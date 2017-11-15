“بتروتشاينا” توسع التعاون مع أدنوك الإماراتية في النفط والغاز

قالت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، الشركة الأم المالكة لبتروتشاينا ،أكبر منتج للنفط والغاز في آسيا، اليوم الأربعاء: “إن بتروتشاينا ،وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتطوير حقول نفط وغاز وبناء منشآت تخزين”.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد إبرام اتفاق هندسة وتشييد بقيمة 1.52 مليار دولار ،يوم الاثنين، بين وحدة تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية وأدنوك البرية التابعة لأدنوك.

ومنحت أدنوك في فبراير/شباط حصة 8% لمؤسسة البترول الوطنية الصينية في امتياز نفط بري مدته 40 عامًا مقابل 1.8 مليار دولار.