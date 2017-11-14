وزير البترول: مفاوضات مبدئية مع “أرامكو” لتكرير النفط في مصر

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات “مبدئية” جارية مع شركة “أرامكو” السعودية لتكرير النفط في مصر.

وفي تعليقات أدلى بها لقناة تلفزيونية محلية قال الملا: “مع علاقتنا الجيدة مع شركة أرامكو على كافة الأصعدة فإن إحدى الأفكار أو البدائل جلب الخام من هناك ويتكرر هنا في مصر”.

ووافقت السعودية في أبريل نيسان على تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا مدة 5 سنوات.

وقال الملا إنه لن يحدث ارتفاع في أسعار المحروقات البترولية في مصر في العام المالي الحالي الذي ينتهى في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2018 .

وأضاف أن الوزارة تستهدف رفع الدعم عن المحروقات “خلال عامين أو ثلاثة”.