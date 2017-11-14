أسعار النفط تتراجع بفعل تنامي الإنتاج الصخري الأمريكي

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بسبب احتمالات استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكي ،الذي يقوض تخفيضات الإنتاج ،التي تقودها “أوبك”؛ بهدف تقليص المعروض في السوق.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.85 دولار للبرميل، في الساعة 0747 بتوقيت غرينتش، منخفضة 31 سنتًا بما يعادل 0.5% عن الإغلاق السابق.

وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا أو 0.4% إلى 56.55 دولار للبرميل.

تأتي التراجعات بعد أن سجل كلا الخامين القياسيين ،أوائل الأسبوع الماضي، أعلى مستوياتهما منذ 2015، لكن المتعاملين يقولون: إن السوق فقدت بعض قوة الدفع منذ ذلك الحين.

وأكد المتعاملون، أنهم يحترسون من المراهنة على مزيد من الارتفاعات في الأسعار.

وأوضح جريج مكينا ،كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة أن: “الأسعار… بدأت تحتاج إلى توقف أو تراجع على ما يبدو”.

يرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي ،الذي زاد أكثر من 14 % منذ منتصف 2016 ،إلى مستوى قياسي بلغ 9.62 مليون برميل يوميًا.

وقالت الحكومة الأمريكية ،أمس الاثنين: إن إنتاج النفط الصخري لشهر ديسمبر/ كانون الأول، سيزيد للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بمقدار 80 ألف برميل يوميًا.