إدارة الطاقة الأمريكية ترجح تحسن أسعار النفط عام 2018

توقعت إدارة الطاقة الأمريكية تحسن أسعار النفط العالمية بأكثر من دولارين عام 2018، على الرغم من التوقعات بارتفاع المخزون في الدول المستهلكة.

وأشارت في تقريرها لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن متوسط سعر خام بحر الشمال برنت، سيبلغ حوالي 53.1 دولار للبرميل، العام الجاري، بارتفاع حوالي 10 دولارات عن مستواه العام الماضي، ويرجح أن يصل إلى 55.61 دولار عام 2018.

ولفتت إلى أن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين في نهاية الشهر الماضي، بتجاوزها 60 دولارًا للبرميل نتيجة لقوة البيانات الاقتصادية العالمية.

وقال التقرير إنه “على الرغم من القفزات المحققة في سعر خام برنت إلا أنه من المتوقع أن يشهد السعر تراجعًا خفيفًا في الشهور المقبلة ليصل متوسطه إلى نحو 56 دولارًا عام 2018، متوقعة أن يتجاوز معدل نمو الإمدادات النفطية العالمية معدل النمو في الطلب العالمي عام 2018”.

وأضاف بقوله “سيؤدي ذلك إلى ارتفاع المخزون العالمي بنحو 300 ألف برميل يوميًا خلال عام 2018 مقارنة مع سحوبات بلغت 200 ألف برميل يوميًا العام الماضي”.

وأكد التقرير، أن مستوى الأسعار في الشهور المقبلة سيتوقف على التطورات الاقتصادية والسياسية وحجم الإنتاج في الولايات المتحدة ودول منتجة رئيسة أخرى.

وكانت إدارة الطاقة توقعت أن ترتفع إيرادات منظمة أوبك بشكل حاد من حوالي 433 مليار دولار عام 2016 إلى 539 مليار دولار عام 2017، و595 مليار دولار عام 2018 نتيجة الزيادة في الأسعار.