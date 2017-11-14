“نفط الكويت” تبدأ استكشاف 6 آبار جديدة في 2018

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة “نفط الكويت” ،عبدالله السميطي، الثلاثاء، أن شركته تعكف على تنفيذ خطة لدعم عمليات استكشاف النفط والإنتاج ،باستثمارات قيمتها 5 مليارات دينار، أو ما يساوي 16.5 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وقال السميطي ،في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر “أديبيك” للنفط والغاز، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي: “إن الخطة ستبدأ خلال العام المقبل ،من خلال البدء في استكشاف 6 آبار جديدة للنفط في المياه الإقليمية”.

وأوضح المسؤول الكويتي أن “خطط الشركة التطويرية والاستثمارية، سترفع الطاقة الإنتاجية من 3.15 مليون برميل يوميًا، إلى 3.65 مليون برميل يوميًا بحلول 2022”.

وتأتي خطط الاستكشاف، على الرغم من هبوط أسعار النفط الخام حول العالم، ومطالبات صندوق النقد الدولي لدول الخليج كافة، بتعزيز الاستثمارات غير النفطية لتنويع الاقتصاد.

وشركة “نفط الكويت” التي تأسست في 1934، تابعة لمؤسسة “البترول الكويتية” ،ومسؤولة عن أنشطة عمليات التنقيب والمسوحات البرية والبحرية، وحفر الآبار التجريبي، وتطوير الآبار المنتجة، إضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.

وانطلقت الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، بمشاركة الآلاف من صانعي القرار، وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل.