فشل محاولة انتحار من فوق جسر الشيخ زايد بأبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي، اليوم الاثنين، عن محاولة شخص الانتحار من أعلى حافة جسر الشيخ زايد؛ ما تسبب بعرقلة الحركة المرورية على الجسر باتجاه الخارج صباح اليوم.

ووثقت صورة، صعود شخص فوق قمة الجسر المنحني، في محاولة اتضح لاحقاً أنها بقصد الانتحار.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن فريق التفاوض بشرطة أبوظبي نجح في إقناع مواطن إماراتي (22 سنة) بالعدول عن الانتحار من أعلى جسر الشيخ زايد بأبوظبي، واتخذت الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامته.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشخص كان في حالة “غير طبيعية”؛ ما دفعه إلى تسلق الجسر قبل أن يتم نقله إلى أقرب مركز شرطة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وكان شارع الشيخ زايد شهد منذ فجر اليوم ازدحامًا شديدًا، أدى إلى توقف شبه كامل في حركة السير والتي استمرت بضع ساعات.

وسبق أن أعلنت شرطة أبوظبي عبر تغريدات من خلال صفحتها الرسمية “تويتر”، عن ازدحام وعرقلة في حركة السير بسبب حادث مروري للقادمين من خليفة أ باتجاه مجمع الجسور.

وتابعت أنه تم تحويل حركة السير المؤدي لجسر الشيخ زايد باتجاه الخارج، إلى جسر المقطع. قبل أن تعلن عن عودة الحركة إلى حالتها الطبيعية للجسر.