أوبك: سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة

قال الأمين العام لمنظمة “أوبك“، محمد باركيندو، اليوم الاثنين إن سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة مع انخفاض ملحوظ لمستويات مخزونات النفط العالمية وقوة الطلب على الخام.

وذكر باركيندو في كلمته خلال مؤتمر لقطاع الطاقة، أنه واثق بأن قطاع النفط والاقتصاد العالمي يستفيدان من اتفاق خفض الإنتاج بين “أوبك” وكبار المنتجين المستقلين.

وخفضت أوبك وروسيا و9 منتجين آخرين، إنتاجهم الإجمالي بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. ويسري الاتفاق حتى مارس/ آذار 2018، لكن المنتجين يدرسون تمديده.