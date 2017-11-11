استئناف إمدادات النفط بين السعودية والبحرين

تمكن العاملون في شركتي أرامكو السعودية وبابكو البحرينية السبت من استئناف إمدادات النفط بين المملكة والبحرين خلال فترة زمنية قياسية، وبدء معدلات السحب التدريجي، بعد توقفها لفترة وجيزة بسبب عمل تخريبي أدى لانفجار أنبوب نفط.

ومن المتوقع استئناف إمدادات النفط وفق المعدلات المعتادة وحسب متطلبات المصفاة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت في بيان صدر اليوم اندلاع حريق في أحد خطوط أنابيب الزيت الخام في مدينة حمد بمملكة البحرين، ما ترتب عليه إيقاف فوري لضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران التي تغذي مصفاة شركة بابكو في البحرين عبر هذا الخط، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية.

وأضاف البيان أنه جرى إخلاء منطقة الحادث وعزل الصمامات المتصلة بهذا الخط حتى تكتمل أعمال التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، واكتمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل خط الأنابيب لبدءالتشغيل.