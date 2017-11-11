السعودية تقول إنها ملتزمة باتفاقية باريس للمناخ

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم السبت، إن بلاده لا تزال ملتزمة بـ “اتفاقية باريس للمناخ” التي أبرمت عام 2015.

ويتزامن تصريح الفالح مع بدء محادثات في ألمانيا بحضور 200 دولة بهدف دعم الاتفاقية التي تخطط الولايات المتحدة للانسحاب منها.

وقال الفالح، إن “المملكة ستظل ملتزمة بالهدف المحدد لها عبر اتخاذ الإجراءات المناخية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

وتسعى السعودية إلى وقف اعتمادها على النفط في إطار رؤيتها الطموحة للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الفالح، أن مساهمة السعودية في خفض الانبعاثات تعكس التزامها بالتطوير والتوظيف التجاري لتقنيات منخفضة الانبعاثات مشيرًا إلى أن الرياض تخطط للاعتماد بدرجة أكبر على تكنولوجيا الطاقة الشمسية والوقود الأكثر نظافة.

وتستهدف اتفاقية باريس للمناخ الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى “ما يقل كثيرًا” عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ليصل إلى 1.5 درجة كمستوى مثالي.

ووضْع هدف لكل دولة تعمل على تحقيقه، حتى يمكن الوصول إلى الهدف العالمي بشأن المناخ.

وتقول الأمم المتحدة إن العالم ربما يشهد ارتفاعًا لدرجة حرارة الأرض بنحو 3 درجات بحلول عام 2100.