مصر تتجه لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم “البوتاجاز” بشكل جزئي

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم الغاز المنزلي “البوتاجاز” بشكل جزئي، وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية وليس لإلغائه بشكل كامل.

ولم يحدد الملا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر الوزارة موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي.

لكن الملا أكد على أنه “ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي”.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في يونيو حزيران.

وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

لكن الملا قال في مارس/آذار الماضي إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

وأحجمت حكومات متعاقبة عن خفض دعم الوقود خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد مواطنوه على الوقود الرخيص.