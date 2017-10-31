واشنطن تفرض قيودًا جديدة على المشاركة في مشاريع الطاقة الروسية

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حظرت على الأفراد والكيانات الاعتبارية الخاضعة لولايتها، التعاون مع الشركات الروسية فى مشروعات الطاقة في المياه العميقة، ولا سيما في القطب الشمالي وكذلك في استخراج موارد الطاقة الصخرية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ” يحظر على الأفراد في الولايات المتحدة الأنشطة التالية دون الحصول على ترخيص أو غيره من أذونات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: التسليم، والتصدير، وإعادة التصدير المباشر وغير المباشر، وتوفير التقنيات لاستكشاف وإنتاج مشاريع الطاقة في المياه العميقة، في القطب الشمالي أو الصخر الزيتي”.

وينطبق الحظر على التعامل مع جميع الأفراد والكيانات القانونية في روسيا التي وضعتهم الولايات المتحدة بالفعل في قائمة العقوبات أو يمكن أن تضيفهم إليها.

وينطبق الإجراء الجديد على المشاريع التي سيتم إطلاقها اعتبارا من 29 يناير/كانون الثاني عام 2018 المقبل أو ما بعد ذلك.

وحتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء لم يصدر أي تعقيب رسمي من موسكو على هذه العقوبات الجديدة التي من شأنها أن تعرقل مشاريع موسكو في استكشاف مصادر الطاقة في القطب الشمالي والمياه العميقة في بحر بارنس الشمالي.