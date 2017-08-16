دول الخليج ترفع استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، إلى 250.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، على أساس شهري.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة الأربعاء، أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بحصة بلغت قيمتها 142.8 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 134 مليار دولار في مايو/ أيار السابق عليه، بنسبة زيادة 6.5 بالمائة.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 58.9 مليار دولار، مقارنة بـ60.5 مليار دولار في مايو/ أيار السابق عليه.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 31.8 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 15.5 مليار دولار، والبحرين بـ683 مليون دولار، وتذيلت قطر القائمة بنحو 505 مليارات دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء أكانت حكومية أو خاصة.

وحسب البيانات، عادت الصين لتتصدر كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بعد ثمانية أشهر من الصدارة اليابانية.

وبلغت استثمارات الصين في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1146.5 مليار دولار، تلتها اليابان بـ1090.8 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى، حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بشكل مفصل، في مارس/ أذار 2016، بعد أن أبقت عليها سرًا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.