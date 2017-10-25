أرامكو وسابك تتلقيان عروضًا لمشروع إنتاج كيماويات من النفط

قالت مصادر إن أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تلقتا عروضًا لتقديم الخدمات الاستشارية لإدارة مشروع مشترك مزمع لتحويل النفط إلى كيماويات.

ومن المنتظر أن يوقع الشريكان مذكرة تفاهم للتطوير المشترك للمجمع في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني.

وسيكون المشروع الذي تزيد قيمته على 20 مليار دولار أول مشروع كبير تشارك فيه الشركتان، ويأتي في إطار خطط أرامكو للتوسع في مجال البتروكيماويات.

ومن بين مقدمي العروض كيه.بي.آر وفلور وجاكوبز للهندسة وورلي بارسونز وأميك فوستر ويلر.

وجرى تقديم العروض في منتصف أكتوبر / تشرين الأول لتزويد المشروع بالاستشارات الإدارية بما في ذلك مرحلة أعمال الهندسة والتصميم وما قبلها، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.

وتتوقع المصادر ترسية العقد في أوائل 2018، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمجمع بنهاية 2024.

كان الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر قال ،أمس الثلاثاء، إنه يتوقع اتخاذ قرار نهائي بحلول نهاية العام.

وقال أحد المصادر طالبًا عدم ذكر اسمه نظرًا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات “تعمل الشركتان على مذكرة تفاهم من المنتظر توقيعها في منتصف نوفمبر” تشرين الثاني.

وقالت أرامكو ردًا على سؤال بخصوص عملية تقديم العروض إنها لا تعلق على صفقاتها الجارية.