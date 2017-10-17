مدير وكالة الطاقة: نسبة التزام أوبك باتفاق النفط 86 %

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن نسبة التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بتعهداتها لخفض إنتاج النفط تبلغ نحو 86%.

وتابع بيرول، “التزامهم يبلغ نحو 86%، أعلى مما كان في السابق… والأمر يرجع إليهم فيما إذا كانوا سيستمرون في هذه الخطة في تشرين الثاني/ نوفمبر أم لا”.

وأضاف، “إذا فعلوا ذلك، فقد نرى خلال العام القادم، استعادة الأسواق لتوازنها، في الوقت الذي مازلنا نرى فيه كمية كبيرة من المخزون في الأسواق تزيد عن المعدلات المتوسطة التاريخية”.

واتفقت “أوبك” ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على خفض إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا حتى آذار/ مارس القادم ،لتصريف فائض في المعروض العالمي ودعم الأسعار.

وقال بيرول، على هامش منتدى عالمي في سيؤل، ردًا على سؤال حول الصراع في العراق بين الحكومة والأكراد ،وقرار الولايات المتحدة بعدم التصديق على اتفاقها النووي مع إيران، إن “من السابق لأوانه تقييم أثر تلك المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط”.

وأوضح أنه “من المبكر للغاية أن نقول: كيف ستستمر تلك التطورات الجيوسياسية؟ وأن نحدد مدى أثرها على أسعار النفط”. مشيرًا إلى أن “تلك المسائل تذكرنا بأن النفط ،والأوضاع الجيوسياسية مترابطان جدًا وسيظلان كذلك، لذا… يظل أمن النفط أمرًا حيويًا لجميع الدول”.