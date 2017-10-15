“أرامكو” السعودية تنفي إلغاء أو تأجيل طرح الشركة للاكتتاب في 2018

نفت شركة أرامكو السعودية، إلغاء أو تأجيل طرح الشركة للاكتتاب العام خلال 2018.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5 % من شركة أرامكو للاكتتاب خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه في 2014.

وقالت الشركة، مساء السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏تقرير الفاينانشيال تايمز، عن طرح أرامكو مجرد تكهنات، جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام في مسارها الزمني للإدراج خلال 2018”.

وذكرت “فايننشيال تايمز” البريطانية، في تقرير الجمعة، أن الشركة تدرس عدداً من الخطط البديلة للطرح العام الأولي للشركة في البورصات العالمية، منها بيع جزء من أسهم الشركة لصناديق حكومية.

ومن المتوقع أن يصبح اكتتاب “أرامكو” السعودية هو الأضخم في العالم، متفوقاً على اكتتاب شركة التسوق الإلكتروني “علي أكسبرس”.

ويتنافس العديد من البورصات على طرح جزء من أسهم “أرامكو” لديها، بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون استهدافهم طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصات عالمية أخرى.

وتنتج “أرامكو” السعودية برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5% من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.