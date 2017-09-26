أرامكو السعودية تنتهي قريبًا من أول مشروع للغاز الصخري

قالت مصادر في صناعة النفط والغاز، إن شركة “أرامكو” السعودية من المتوقع أن تنتهي قريبًا من بناء منشآت في شمال المملكة، ستسمح لها بإنتاج الغاز الصخري للمرة الأولى.

ويتضمن المشروع المعروف باسم (النظام أ) منشآت لمعالجة الغاز، ورؤوس آبار، وخطوط أنابيب، في محافظة “طريف” ستغذي مشروع وعد الشمال لتعدين الفوسفات في المنطقة.

وقال أحد المصادر: “إنه في المراحل النهائية، الأعمال التكميلية الميكانيكية ستحدث قريبًا”.

وقال مصدر ثانٍ إن المنشآت ستنجز التكملة الميكانيكية في غضون شهر أو شهرين قبل أن يبدأ الإنتاج.

وجاء في تحديث بشأن المشروع في التقرير السنوي لأرامكو للعام 2016 والذي نُشر في يوليو/ تموز إن 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز سيجري تسليمها إلى منشآت صناعية ومحطة الكهرباء في وعد الشمال بحلول نهاية 2017 .

والبحث عن الغاز الطبيعي أولوية رئيسة للسعودية، بينما تسعى جاهدة لتلبية طلب محلي على الكهرباء والذي يتزايد بسرعة، كما تعهدت المملكة بخفض انبعاثاتها من الكربون، والغاز أكثر نظافة من النفط في توليد الكهرباء.

وقالت أرامكو السعودية إن إنتاجها من الغاز سيتضاعف إلى 23 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا في غضون عشر سنوات بما في ذلك ملياران إلى ثلاثة مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز الصخري.

وأرامكو في طريقها إلى بناء (النظام ب) الذي سيكون أكبر بأربع مرات على الأقل من (النظام أ). ولديها أيضًا خطط لبناء (النظام ج)، لكنها لم تصدر حتى الآن مناقصات لتشييده.

وقدّرت توقعات أولية أن كميات الغاز الصخري التي ستغذي مجمع التعدين ومحطة الكهرباء اللذين يجري بناؤهما لحساب شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ستبلغ 200 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2018، ومن المتوقع أن يصل المجمع إلى الطاقة الكاملة بحلول 2019 .