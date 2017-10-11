النفط يرتفع وسط مؤشرات على تحسن السوق

ارتفعت أسعار النفط ،لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، بفعل مؤشرات على أن الأسواق تتحسن تدريجيًا بعد تخمة معروض دامت لسنوات ،وإن كانت التوقعات لعام 2018 مازالت غير أكيدة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.94 دولار للبرميل بارتفاع 33 سنتًا، وجرت تسوية برنت على ارتفاع نسبته 2% في اليوم السابق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.37 دولار للبرميل ،بارتفاع 45 سنتًا عن سعر التسوية السابقة، وأغلق الخام ،أمس الثلاثاء، مرتفعًا 2% أيضًا.

وقال باركليز في مذكرة: “تحولنا أخيرًا بشكل أساسي من نمط البناء إلى نمط السحب” من المخزونات ،ورفع البنك توقعاته لسعر الخام في الربع الأخير من العام الحالي، والربع الأول من العام القادم، لكنه حذر من توقعات “بالعودة إلى نمط البناء في العام القادم”.

وتلقت الأسعار دعمًا أيضًا من التوقعات المتفائلة من صندوق النقد الدولي ،يوم الثلاثاء، وتوقع الصندوق تحقيق نمو اقتصادي عالمي نسبته 3.6% هذا العام و3.7 % في 2018 ،في إشارة على أن الطلب على الوقود سيزيد.

بالإضافة إلى ذلك، قلصت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم إمداداتها النفطية لأكبر مشترين في آسيا حسبما قالت مصادر، في إشارة على أن المملكة ستفي بالتزاماتها في اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.