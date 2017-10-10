البحرين تستكمل خطًا نفطيًا يصل إلى السعودية في 2018

ذكر وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خلفية، انه سيتم استكمال خط أنابيب نفط جديد بطاقة 350 ألف برميل يوميا يصل إلى السعودية العام القادم لخدمة التوسعة المزمعة لطاقة مصفاة بحرينية في حين يتم دراسة مد خط لأنابيب الغاز.

وقال إن البحرين تجري مفاوضات في مراحلها النهائية مع شركة متقدمة بعرض تحظى بأفضلية لتوسعة مصفاتها النفطية الوحيدة ومن المتوقع أن تتم ترسية العقد قبل نهاية العام.

ولم يذكر الوزير اسم الشركة المتقدمة بالعرض، لكن مصادر قالت في أغسطس/ آب إن كونسورتيوم يضم “تكنيب اف.ام.سي” و”سامسونغ” للهندسة و”تكنيكاس ريونيداس” الإسبانية قدم العرض الأقل.

وتبني المملكة أيضا أولى محطاتها للغاز الطبيعي المسال، التي ستسمح لها باستيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل الاستخدام المحلي.

وقال الوزير البحريني إن من المحتمل أن تستخدم “أرامكو” السعودية المحطة في إطار مخطط أوسع لربط دول الخليج بخط لأنابيب الغاز.