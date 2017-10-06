السعودية تأمل التوصل قريبًا لتوافق مع روسيا حول إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الجمعة، في موسكو، إن بلاده تأمل في أن تتوصل قبل اجتماع تعقده أوبك، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى توافق مع روسيا بشأن ما ينبغي فعله حين ينتهي أجل اتفاق عالمي بشأن إنتاج النفط في مارس/ آذار2018.

وقال الفالح لنظيره الروسي ألكسندر نوفاك: “أتطلع إلى التوصل لتوافق بالعمل معك في الأسابيع القليلة القادمة قبل اجتماع 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويحضر زملاؤنا من أنحاء العالم”.

وأضاف الوزير السعودي مخاطبًا نظيره الروسي: “نحن راضون عن التقدم الذي تحقق، أعتقد أنك توافق على أن عملنا لم ينتهِ بعد، وأنه ما زال هناك عدم يقين وعوامل معاكسة في أسواق النفط العالمية، ويجب أن نبقي أنظارنا بوضوح على الطريق وأيدينا على عجلة القيادة”.

وينتهي أجل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وبعض الدول غير الأعضاء في المنظمة آخر مارس / آذار 2018، وتعتبر روسيا والسعودية من أكبر منتجي النفط المشاركين في الاتفاق.