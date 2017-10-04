استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق استؤنف صباح اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من إغلاقه على أيدي جماعات مسلحة.

وقال صنع الله لرويترز إن الحقل، الذي كان يضخ أكثر من 230 ألف برميل يوميا، استأنف العمل في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يكشف أي تفاصيل بشأن كيفية الوصول إلى استئناف الإنتاج.

وأغلقت جماعات مسلحة حقل الشرارة في وقت متأخر مساء يوم الأحد وقدمت سلسلة من المطالب تتعلق بالرواتب وأمور أخرى.

وكان مهندس يعمل في الحقل قال إن استعدادات استئناف الإنتاج كانت لا تزال جارية حتى وقت مبكر صباح اليوم وإن الإنتاج سيعود تدريجيا.

وقال مصدر إن مؤسسة النفط الليبية رفعت حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام الشرارة من الزاوية اليوم.

وتعرض إنتاج حقل الشرارة لانقطاعات متكررة هذا العام بسبب إغلاق جماعات مسلحة له واحتجاجات ومشكلات أمنية.

وقال صنع الله إن الحقل، الذي كان ينتج ما يصل إلى 280 ألف برميل يوميا، حيوي لتحقيق انتعاش جزئي في إنتاج النفط الليبي. وكانت ليبيا تضخ نحو مليون برميل يوميا قبل أحدث إغلاق.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة بالشراكة مع شركات نفط ريبسول وتوتال وأو.إم.في وشتات أويل.