وسط إضراب عمال المصافي.. فرنسا تلجأ لاحتياطيات الوقود الاستراتيجية

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت في السحب من احتياطيات الوقود الاستراتيجية، بعدما تسببت إضرابات عمال المصافي والمستودعات في تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم.

وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء، أنها "تعمل على التأكد من الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية بطريقة محسوبة منذ بداية مارس".