لجنة خبراء إماراتية أمريكية لإدارة شراكتهما للاستثمار في الطاقة النظيفة

أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة (PACE).

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن هذا الإعلان جاء خلال إحاطة إعلامية لقادة الأعمال والمناخ، في أسبوع أبوظبي للاستدامة اليوم الأحد.

موضحة أن اللجنة ستكون برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة، آموس هوكستين.

وستضم اللجنة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.

وتم إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر 2022، لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100غيغاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، بما يشمل مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.