وارن بافيت يخفض حصة شركته في أبل

خفضت شركة "بيركشاير هاثاواي" حصتها الكبيرة في أبل خلال الربع الأول من العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع الأرصدة النقدية للشركة التابعة لرجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت، إلى مستوى قياسي بلغ 189 مليار دولار، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة أن الشركة سجلت أرباحًا تشغيلية قياسية تجاوزت 11 مليار دولار، بفضل استفادة قطاعها التأميني من تحسن عمليات الاكتتاب، وارتفاع الدخل من الاستثمارات مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفضت قيمة حصة بيركشاير في أبل 22% إلى 135.4 مليار دولار حتى 31 مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 174.3 مليار دولار في نهاية عام 2023، رغم انخفاض سعر سهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون 11% فقط في هذا الربع.