بين إرث "الوفرة" وواقع "الندرة".. أزمة المياه تتفاقم في أوروبا

سلّط تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الضوء على أسباب أزمة المياه وانعكاساتها السلبية على المحاصيل الزراعية في القارة الأوروبية.

وقالت الصحيفة، إن مستوى المحاصيل انخفض، العام الحالي، جراء الجفاف المبكر والقاسي ما يعني حصول المزارعين على نصف الكمية التي اعتادوا على إنتاجها سنويًا، وبالتالي الحصول دخول منخفضة.

وأوضحت، أن محاصيل الزيتون في الجزء الخاص بها في الأندلس في إسبانيا، ستنخفض بسبب نقص احتياطيات المياه الجوفية بأكثر من النصف، وهو الأمر الذي اضطر المزارعين هناك إلى توصيل المياه إلى أشجارهم بدلاً من الاعتماد على المياه الجوفية.

ويعد الجفاف وحرائق الغابات في جنوب أوروبا، الصيف الحالي، من أكثر العلامات الواضحة على مشكلة ندرة المياه المعقدة التي أصبحت أكثر خطورة مع تغير المناخ.