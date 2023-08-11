لوموند: تحذيرات من عواقب انخفاض منسوب المياه الجوفية في فرنسا

حذّرت صحيفة "لوموند" الفرنسية من خطورة واقع المياه الجوفية في فرنسا، وعواقب انخفاض منسوب هذه المياه على الحياة في البلد الأوروبي.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك الأمر "مقلق جدًا"، حيث إن أكثر من ثلثي منسوب هذه المياه تحت المعدل الطبيعي للموسم رغم هطول الأمطار في الصيف.

ونقلت الصحيفة عن وزير التحول البيئي كريستوف بيتش قوله إن "فرنسا لديها 72٪ من مناسيب المياه الجوفية التي تقل عن المعدل الطبيعي للموسم مطلع أغسطس، مقابل 68٪ في الشهر السابق، أما 20٪ من منسوب المياه الجوفية فإنها تعد "منخفضة للغاية"، مقابل 19٪ قبل شهر".