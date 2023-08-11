لوموند: تحذيرات من عواقب انخفاض منسوب المياه الجوفية في فرنسا
حذّرت صحيفة "لوموند" الفرنسية من خطورة واقع المياه الجوفية في فرنسا، وعواقب انخفاض منسوب هذه المياه على الحياة في البلد الأوروبي.
واعتبرت الصحيفة أن ذلك الأمر "مقلق جدًا"، حيث إن أكثر من ثلثي منسوب هذه المياه تحت المعدل الطبيعي للموسم رغم هطول الأمطار في الصيف.
ونقلت الصحيفة عن وزير التحول البيئي كريستوف بيتش قوله إن "فرنسا لديها 72٪ من مناسيب المياه الجوفية التي تقل عن المعدل الطبيعي للموسم مطلع أغسطس، مقابل 68٪ في الشهر السابق، أما 20٪ من منسوب المياه الجوفية فإنها تعد "منخفضة للغاية"، مقابل 19٪ قبل شهر".
وأضاف الوزير أن الأمطار التي هطلت في الصيف لا تسمح بارتفاع منسوب المياه الجوفية، خاصة أن هذه الأمطار "تسقي النباتات".
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا تحتاج لهطول الأمطار خلال الخريف والشتاء لإعادة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل صحيح".
وأكدت أنه لا يتوقع أن يتحسن منسوب المياه الجوفية على الإطلاق قبل نهاية أغسطس الجاري، لافتة إلى 85 بلدية تعاني حاليًا من نقص في المياه.
ولفتت إلى أنه في نهاية الصيف الماضي، وجدت نحو 1000 بلدية نفسها أمام صعوبات بشأن نقص المياه، نتيجة الجفاف.
وكشف عن إجراء تحسينات منذ الصيف الماضي، مع العديد من المشاريع لربط البلديات المعزولة بشبكات المياه في حالات الطوارئ.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية