الصين تقيد صادرات الغرافيت لدواع الأمن القومي

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تشديد القيود على صادرات أنواع معيّنة من معدن الغرافيت الذي يعدّ أساسيا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك بعد أيام قليلة على فرض الولايات المتحدة قيودا جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.

ففي هذا الأسبوع أعلنت واشنطن أنها بصدد تشديد القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهود تبذلها لمنع الصين من حيازة تقنيات متطوّرة.

ووصفت الصين سياسات الولايات المتحدة على هذا الصعيد بأنها مجحفة، وقد فرضت تدابيرها الخاصة، إذ أعلنت بكين في يوليو/تموز تشديد القيود على تصدير المنتجات التي تحوي معدنَي الغاليوم والجيرمانيوم وهما أساسيان لتصنيع الرقائق الإلكترونية.