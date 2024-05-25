موديز ترفع تصنيف السعودية إلى "A1" مع نظرة مستقبلية إيجابية

رفعت وكالة "موديز" تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى "‭‭"A1‬‬ من "‭‭"A2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.

وأفادت "موديز" في بيان نقلته "رويترز"، أن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".