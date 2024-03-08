موديز تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية

عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الخميس، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مؤكدة أن تصنيفها عند CAA1، وفقا لرويترز.

وقالت موديز إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.

واستقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع افتتاح السوق اليوم الخميس، وبعد يوم من سماح المصرف المركزي للعملة بالانخفاض، وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.