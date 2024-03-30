واشنطن بوست: سفن الحاويات العملاقة تحمل مخاطر متزايدة على العالم

شهدت السنوات الأخيرة هيمنة سفن الحاويات الضخمة على صناعة الشحن العالمية؛ إذ يشكل حجمها الهائل مخاطر وتحديات كبيرة بالنسبة للعالم، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن "مثال ذلك حادثة جنوح سفينة الحاويات (إيفرغيفن) في قناة السويس عام 2021، التي أدت إلى شل طرق التجارة الحيوية بين أوروبا وآسيا، والتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 10 مليارات دولار يوميا".

وفي الآونة الأخيرة، اصطدمت سفينة الحاويات الضخمة "دالي" بعمود دعم لجسر "فرانسيس سكوت كي"، في بالتيمور الأمريكية؛ ما أدى إلى انهيار الجسر، وإغلاق ممرات الشحن، وتعطيل الأنشطة التجارية في ميناء بالتيمور، وهو أحد أكثر الموانئ ازدحاما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تفصل بين الحادثتين في قناة السويس وميناء بالتيمور ثلاث سنوات وآلاف الاميال، ومع ذلك تؤكد الحادثتان على المخاطر المنتشرة في كل مكان والمرتبطة بسفن الحاويات الضخمة التي باتت العمود الفقري للتجارة العالمية الحديثة.

وأشارت الصحيفة إلى "ازدياد حجم هذه السفن بشكل كبير في العقدين الماضيين، ما استلزم إجراء تعديلات في الموانئ والقنوات بتكلفة تصل مليارات الدولارات، للسماح للسفن العملاقة بالمرور، لا سيما وأن تكنولوجيا الشحن الجديدة، ومنطق اقتصاديات الحجم، يفرضان أن تصبح السفن أكبر وأكبر".