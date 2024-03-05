استقرار تكلفة التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر‎

قالت مصادر في قطاع التأمين، إن تكلفة التأمين على السفن ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر، بقيت مستقرة، الاثنين، بحسب "رويترز".

يأتي ذلك رغم غرق سفينة الشحن "روبيمار"، إذ وضعت شركات التأمين الخسائر بالفعل في اعتبارها عند قصف السفينة بصاروخ لأول مرة الشهر الماضي.

وارتفعت تكلفة التأمين على الرحلة الواحدة التي تبلغ مدتها 7 أيام عبر البحر الأحمر بمئات الآلاف من الدولارات منذ أن بدأت ميليشيا الحوثي اليمنية مهاجمة حركة الشحن بالمنطقة في نوفمبر/ تشرين الثاني تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وتُركت السفينة "روبيمار"، المملوكة لشركة بريطانية وترفع علم بليز، في جنوب البحر الأحمر بعدما أطلق الحوثيون صاروخاً عليها في 18 فبراير/شباط، ما أدى إلى تسرب الوقود منها وتسلل المياه إليها.

وأكد الجيش الأمريكي السبت غرق السفينة، وهي أول سفينة تتعرض للغرق جراء الهجمات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأشارت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى وجود مخاطر تهدد الحياة البحرية بسبب الأسمدة الخطرة المحملة في السفينة.

وقالت مصادر في قطاع التأمين إن السفينة "روبيمار"، التي بنيت في 1997، قديمة وذات قيمة منخفضة، ولا يُعتقد أنها كانت ضمن سوق التأمين البحري الرئيسي في لندن.

وأفاد مصدر بأن "روبيمار عبارة عن خردة وليست ضمن سوق لندن"، فيما ذكر تحليل أجرته شركة "فيسيل فاليو"، للتحليلات أن السفينة تُقدر قيمتها بنحو 4.82 مليون دولار.