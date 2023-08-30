الصين: نعمل على تسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق

دافعت الصين عن ممارسات الأعمال لديها، بعد أن قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن شركات بلادها أخبرتها بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصبح "غير صالح للاستثمار".

وردا على التعليقات التي أدلت بها ريموندو في الصين، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بين جيو، إن "معظم الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين وعددها 70 ألفا تريد البقاء هناك".

وأضاف أن ما يقرب من 90 % من هذه الشركات تحقق ربحية، وأن بكين تعمل على زيادة تسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق.

وأردف: "الصين تعمل بنشاط على تعزيز انفتاحها وتبذل جهودا لتوفير بيئة أعمال عالمية المستوى تركز على احتياجات السوق ويحكمها إطار قانوني سليم، بل إن الصين تفتح أبوابها على مصراعيها أمام العالم الخارجي".

ورفضت وزارة التجارة التعليق.