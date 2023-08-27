وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارتها إلى الصين
أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، بأن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، وصلت مساء الأحد إلى الصين، بهدف إجراء مناقشات حول العلاقات التجارية بين البلدين.
وجاءت زيارة المسؤولة الأمريكية، في وقت تحاول القوتان العالميتان تخفيف التوترات الثنائية، ومساع لحل النزاعات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وكان في استقبال ريموندو مدير إدارة الأميركتين وأوقيانيا بوزارة التجارة الصينية لين فنغ، فيما تصافح المسؤولان مبتسمين، وفق ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الصيني العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن ريموندو "تتطلع إلى مناقشات بنّاءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتملة"، فيما ستجري جينا ريموندو زيارة إلى شنغهاي.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين ستبلغ الوزيرة مخاوفها "بينما تأمل في إجراء مناقشات معمّقة" حول "حلّ النزاعات الاقتصادية والتجارية".
وتشوب العلاقات الثنائية خلافات حول العديد من المواضيع، من التجارة مع تايوان إلى بحر الصين الجنوبي.
ومن بين الخلافات الرئيسية، القيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير بعض المنتجات الأميركية إلى الصين، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة.
وترى واشنطن أن القيود ضرورية للحفاظ على أمنها القومي، لكن بكين تعتقد أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى كبح نموها الاقتصادي.
وخلال زيارة إلى بكين الشهر الماضي، حاولت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، طمأنة السلطات الصينية بشأن القيود الأميركية المتعددة، فيما زار مبعوث المناخ الأميركي جون كيري الصين في تموز/يوليو.
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقد زار بكين في حزيران/يونيو، وهو أرفع مسؤول أميركي زار البلاد منذ العام 2018.