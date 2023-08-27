وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارتها إلى الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، بأن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، وصلت مساء الأحد إلى الصين، بهدف إجراء مناقشات حول العلاقات التجارية بين البلدين.

وجاءت زيارة المسؤولة الأمريكية، في وقت تحاول القوتان العالميتان تخفيف التوترات الثنائية، ومساع لحل النزاعات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وكان في استقبال ريموندو مدير إدارة الأميركتين وأوقيانيا بوزارة التجارة الصينية لين فنغ، فيما تصافح المسؤولان مبتسمين، وفق ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الصيني العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن ريموندو "تتطلع إلى مناقشات بنّاءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتملة"، فيما ستجري جينا ريموندو زيارة إلى شنغهاي.

من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين ستبلغ الوزيرة مخاوفها "بينما تأمل في إجراء مناقشات معمّقة" حول "حلّ النزاعات الاقتصادية والتجارية".