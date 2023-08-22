"واشنطن بوست": الصين تستعرض قوتها خلال قمة بريكس رغم اقتصادها المتعثر

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن أهداف الصين في دعم توسيع الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" واستعراض قوتها رغم اقتصادها المتعثر، وذلك مع انعقاد "قمّة بريكس"، التي تستضيفها جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، خلال الفترة الواقعة بين الـ22 والـ24 من شهر آب/أغسطس الحالي.

وأشارت إلى أن جيم أونيل الرئيس السابق لذراع إدارة الأصول في بنك "غولدمان ساكس"، هو أول من أطلق مصطلح "بريك/BRIC" على الدول الأربع المؤلفة للتكتل، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وذلك للفت الانتباه لأهمية هذه الاقتصادات الكبرى في المشهد الاقتصادي العالمي.

وبينت الصحيفة أنه بصرف النظر عن وجود اختلافات بين تلك الدول في التاريخ، والجغرافيا، والأنظمة السياسية، إلا أنها تُشكل أكثر من ثلث سكان العالم، وتمتلك نسبة متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكدة أن مصطلح "بريك" تحوّل من مجرد مصطلح تسويقي غربي واسع الاستخدام إلى مشروع جيوسياسي حقيقي.