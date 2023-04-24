ستاندرد تشارترد: بتكوين قد تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024

قال بنك ستاندرد تشارترد، اليوم الإثنين، إن بتكوين أكبر العملات المشفرة قد تصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024 وإن ما يطلق عليه "شتاء العملات المشفرة" قد انتهى.

وقال جيف كيندرك مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد في مذكرة، إن بتكوين يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن دورة رفع أسعار الفائدة وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية.

وكتب كيندرك: "بينما لا تزال مصادر الضبابية قائمة، نعتقد أن الطريق إلى مستوى 100 ألف دولار أصبح أكثر وضوحا".