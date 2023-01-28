تقرير: بتكوين قد تصل إلى 32 ألف دولار العام الجاري

قال خبراء أسواق مال إن "البتكوين"، أكبر عملة مشفرة في العالم، ستواصل ارتفاعها ويمكن أن تصل إلى واحد من أعلى مستوياتها عند 32 ألف دولار العام الجاري، على الرغم من الانهيارات التي حدثت في سوق التشفير العام الماضي.

ورأى هؤلاء أنه خلال السنوات القادمة، ستزيد قيمة "البتكوين" جاذبيتها خاصة بعد أن تصبح وسيلة دفع مقبولة وشائعة خلال عام 2023.

وفي تقرير نشرته الجمعة، أوضحت مجلة "إنسايت" الأمريكية المتخصصة بالأخبار المالية أنه في عام 2010 تقلب سعر "البتكوين" في بداياتها بين 0.0008 دولار و 0.08 دولار فيما بلغ متوسط السعر نحو 16،793 دولارًا العام الماضي.

ولفتت المجلة إلى أن تسعير العملات المشفرة تأثر بانهيار بورصة "FTX" عام 2022 حيث شهد السوق منحى هبوطيا، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن قيمة "البتكوين" وصلت أخيرا إلى 22،961 دولارًا أمريكيًا، وأنه "مع مستقبل واعد، ستصل قيمة هذه العملة إلى ذروتها عند 32000 دولار في عام 2023".