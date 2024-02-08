العقوبات الأمريكية تهدد استقرار النظام المصرفي في العراق

طالبت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 بنكًا، في وقت عبَّر فيه خبراء عن مخاوف من انهيار النظام المصرفي بالبلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد فيه الأول أن واشنطن لم توضح أسباب فرض العقوبات، وما إذا كانت بسبب عدم التزام هذه البنوك في تنفيذ التعليمات، أم لأسباب سياسية أخرى.

وشدَّد حسين في بيان أن "تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في القرار.

وفي تعليقه على القضية، عبَّر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، عن مخاوف من فرض عقوبات جديدة على بنوك البلاد، مشيرًا إلى أن "التحرك الحكومي جاء لمنع أي قرارت جديدة، ورفع القيود المفروضة".

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، أشار كوجر إلى حالة من "انعدام الثقة بين المواطنين بالمصارف بسبب استمرار فرض العقوبات عليها، ومخاوف من صعوبة الحصول على الأموال بسبب العقوبات، خصوصًا الذين يودِعون أموالهم بالدولار".