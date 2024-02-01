ما آثار العقوبات الأمريكية على البنوك العراقية؟

حذّر اقتصاديون من خطورة استمرار فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف في العراق، قائلين إن ذلك سيزيد من هشاشة النظام المصرفي، ويؤدي إلى نفور المستثمرين من البلاد.

يأتي تعليق الخبراء في أعقاب فرض واشنطن عقوبات على بنك "الهدى" التابع للنائب السابق عن ائتلاف دولة القانون حمد الموسوي، بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني وميليشيات عراقية متحالفة معه.

وقال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، لـ"إرم نيوز"، إن "استمرار فرض العقوبات يؤكد أن النظام الاقتصادي والمالي في العراق ما زال هشا ومخترقا، ويؤكد استمرار عمليات التهريب وغسيل العملة".

ولفت فيصل إلى "أن مصارف خاصة في العراق مملوكة لجهات وشخصيات سياسية متنفذة، ما يجعل هذه البنوك ممرات لتهريب العملة وغسيل أموال الفساد والسرقات، وهو ما يضعها تحت المراقبة الأمريكية".

ويرى الخبير الاقتصادي أن "هذا الأمر سيضعف الواقع المصرفي في العراق، ويزيد من هشاشة النظام المصرفي ويقلل الاعتماد عليه من قبل المواطنين والمستثمرين وغيرهم".