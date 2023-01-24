لليوم الثالث.. ماسك يمثُل أمام المحكمة بسبب تغريدة حول حصوله على تمويل لـ"تسلا"

يمثل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك أمام المحكمة في سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء، بعدما قال لهيئة محلفين، يوم أمس الإثنين، إنه حصل على دعم مالي، في العام 2018، لإلغاء إدراج أسهم "تسلا"، وهو ما يقول المساهمون إنه كذب.

ويدافع "ماسك" عن نفسه من الاتهامات الموجهة له بالاحتيال على المستثمرين عندما نشر تغريدة، في الـ7 من شهر أغسطس/آب لعام 2018، قال فيها إن "التمويل مضمون" لتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، وإن "دعم المستثمر مؤكد".