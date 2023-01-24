لليوم الثالث.. ماسك يمثُل أمام المحكمة بسبب تغريدة حول حصوله على تمويل لـ"تسلا"
يمثل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك أمام المحكمة في سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء، بعدما قال لهيئة محلفين، يوم أمس الإثنين، إنه حصل على دعم مالي، في العام 2018، لإلغاء إدراج أسهم "تسلا"، وهو ما يقول المساهمون إنه كذب.
ويدافع "ماسك" عن نفسه من الاتهامات الموجهة له بالاحتيال على المستثمرين عندما نشر تغريدة، في الـ7 من شهر أغسطس/آب لعام 2018، قال فيها إن "التمويل مضمون" لتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، وإن "دعم المستثمر مؤكد".
وقال "ماسك" لهيئة المحلفين، يوم أمس الإثنين: "بسهم سبيس إكس وحده، شعرت أن التمويل مضمون" لعملية شراء الأسهم، في إشارة إلى شركة الفضاء التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي أيضًا.
وأوضح أنه اختار عدم تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة بسبب نقص الدعم من بعض المستثمرين والرغبة بتجنّب إجراءات طويلة، واستغرقت شهادة "ماسك" حوالي 5 ساعات، يوم أمس الإثنين، وأقل من 30 دقيقة يوم الجمعة الماضي.
وتعد المحاكمة بمثابة اختبار لما إذا كان يمكن تحميل ثاني أغنى شخص في العالم المسؤولية عن استخدامه المتهور أحيانًا لـ"تويتر".
وارتفع سهم "تسلا" بعد تغريدات ماسك، في العام 2018، لكنه انخفض بعدما تبين أن الاستحواذ لن يحدث، ويقول المستثمرون إنهم خسروا ملايين الدولارات نتيجة لتغريدات ماسك.
وستقرر هيئة المحلفين المكونة من 9 أعضاء ما إذا كان "ماسك" قد رفع سعر سهم "تسلا" بشكل مصطنع من خلال الترويج لاحتمال الاستحواذ، وإذا كان قد فعل ذلك فبكم.
وذكر "ماسك" في شهادته أنه عندما كتب عن التمويل في تغريدة على "تويتر"، لم يكن يقول إن "هذا سيحدث، لكنني أفكر فيه" وأنه عبّر عن "رأيه" بأن التمويل مضمون.