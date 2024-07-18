أبرمت إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الأربعاء، اتفاقية جديدة مع شركة "إيرباص"، وصفت بـ"الأكبر في تاريخ الناقل اليمني"، التي تقضي بشراء 8 طائرات جديدة، دفعة واحدة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، تضمنت الطائرات التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين، 4 طائرات من طراز AB320 NEO، فيما الـ4 الأخرى من طرازAB321 NEO.

كما نصت الاتفاقية، على أن "الخطوط الجوية اليمنية، ستبدأ بتسليم الدفعات المالية ابتداءً من 2028، وجدولة استلام الطائرات الثمان بدءً من 2031، وحتى 2034، على أن يتم استلام طائرتين في كل عام".

ووفقا لـ"سبأ نت"، فإن "هذه الاتفاقية التي تعد الأكبر في تاريخ الناقل الوطني طيلة العقود الماضية، تأتي في إطار استراتيجية قيادة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية، لتطوير أسطول الشركة بعدد من الطائرات الحديثة، بشكل يُمكّنها من تغطية السوق المحلية، وتوسعة نشاطها إلى أسواق عربية وعالمية أخرى".

في السياق، قال مصدر خاص في إعلام ديوان وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لـ"إرم نيوز"، إن "وزارة النقل تهتم بشكل دائم، بتحديث وتطوير مختلف قطاعات النقل، وبما ينسجم مع التوجهات العامة للحكومة، الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية للنهوض بواقع البلاد وأوضاعها".

وأوضح المصدر، بأنه "خلال الفترة المقبلة تسعى كلاَ من الوزارة وشركة الطيران اليمنية، بإضافة طائرات أخرى جديدة، بهدف تعزيز أسطول نقل الشركة، بالإضافة إلى بناء مركز للخدمات الأرضية، وإجراء مراجعة شاملة لتطوير خدمات الشركة، وأسعار تذاكر السفر، بغية تطوير نشاط الشركة نحو الأفضل".