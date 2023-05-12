ماسك يعين ليندا ياكارينو رئيسة تنفيذية لتويتر
عيّن مالك شركة تويتر إيلون ماسك، مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في إن بي سي ليندا ياكارينو لتتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ولم يسم ماسك ياكارينو علنًا، لكنه قال يوم الخميس إن الرئيس التنفيذي الجديد سيبدأ عمله في غضون ستة أسابيع تقريبًا، بحسب ما ذكرته واشنطن بوست.
قد يشير اختيار ياكارينو، وهي خبيرة في صناعة الإعلام منذ فترة طويلة، إلى تغيير في منصة المدونات الصغيرة يريح المعلنين، الذين غادر العديد منهم تويتر بعد أن تولى ماسك السيطرة.
وياكارينو هي رئيس مجلس إدارة الإعلانات والشراكات العالمية في NBCUniversal"، حيث تشرف على 2000 عامل في فريق حقق أكثر من 100 مليار دولار من مبيعات الإعلانات، وفقًا لملفها الشخصي على موقع الشركة. أقام فريقها شراكات مع Apple News و BuzzFeed و Snapchat و Twitter وغيرها.
في عام 2018 ، تم تعيين ياكارينو من قبل الرئيس دونالد ترامب لتخدم لمدة عامين في مجلسه للياقة الرياضية والتغذية. بصفتها رئيسة مجلس الإعلانات، دخلت ياكارينو أيضًا في شراكة مع إدارة بايدن في عام 2021 لإنشاء حملة لقاح ضد فيروس كورونا شارك فيها البابا فرانسيس.
تعاون ماسك وياكارينو سابقًا، حيث ظهر الثنائي على خشبة المسرح معًا في ميامي بيتش، الشهر الماضي، في حديث بعنوان "تويتر: من المحادثة إلى الشراكة"، والذي تم الإعلان عنه على أنه "محادثة حميمة" حول دور تويتر في الثقافة ومستقبله للمسوقين.
تخرجت ياكارينو من جامعة ولاية بنسلفانيا، وبدأت عملها في صناعة الإعلام كمتدربة في قسم التخطيط الإعلامي في NBCUniversal.
أمضت ما يقرب من عقدين من الزمن في مجال الإعلان والتسويق والاستحواذ في Turner قبل أن تعود إلى NBC، حيث عملت لأكثر من عقد من الزمان.