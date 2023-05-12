ماسك يعين ليندا ياكارينو رئيسة تنفيذية لتويتر

عيّن مالك شركة تويتر إيلون ماسك، مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في إن بي سي ليندا ياكارينو لتتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ولم يسم ماسك ياكارينو علنًا، لكنه قال يوم الخميس إن الرئيس التنفيذي الجديد سيبدأ عمله في غضون ستة أسابيع تقريبًا، بحسب ما ذكرته واشنطن بوست.

قد يشير اختيار ياكارينو، وهي خبيرة في صناعة الإعلام منذ فترة طويلة، إلى تغيير في منصة المدونات الصغيرة يريح المعلنين، الذين غادر العديد منهم تويتر بعد أن تولى ماسك السيطرة.