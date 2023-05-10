إيلون ماسك يدعم تويتر بميزتيْ المكالمات والرسائل المشفرة

أخيرًا وبعد طول انتظار من ملايين المشتركين، قررت شركة تويتر إرضاء مستخدميها بمنحهم ميزتين جديدتين هما: المكالمات الصوتية والمرئية، والرسائل المشفرة.

وسيتيح تويتر إجراء المكالمات الصوتية والمرئية والرسائل المشفرة دون الحاجة لرقم هاتف؛ ما يمنح المستخدم أداة مشابهة لتلك المتوفرة حاليًّا على إنستغرام وفيسبوك.

وقال ماسك عبر حسابه في تويتر: "ستتم إضافة الدردشات الصوتية والمرئية قريبًا من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة؛ ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أيّ مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفكم".