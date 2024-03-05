"بوينغ" تتلقى ضربة جديدة بسبب مشاكل "737 ماكس"‎

قالت "إدارة الطيران الاتحادي" الأمريكية، الاثنين، إن التدقيق في إنتاج الطائرة "737 ماكس" الذي تم إجراؤه في شركة "بوينغ" والشركة الموردة "سبيريت إيروسيستمز"، وجد أمثلة متعددة لحالات فشلت فيها الشركتان في الامتثال لمتطلبات مراقبة جودة التصنيع.

وأضافت الإدارة أن "التحقيق كشف عن مشكلات عدم امتثال في التحكم في عملية التصنيع في بوينغ، ومناولة الأجزاء وتخزينها، ومراقبة المنتج".

وأوضحت أنها "أرسلت ملخصاً للنتائج التي توصلت إليها للشركتين لكنها لم تعلنها نظراً لاستمرار التحقيق".

وبحسب "رويترز"، بدأت التحقيقات بعد واقعة انفصال باب إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في منتصف رحلة يوم 5 يناير/ كانون الثاني.

ومنعت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية شركة "بوينغ" في وقت سابق من توسيع إنتاج طائرات "737 ماكس".

وقال مايك ويتكر، مدير إدارة الطيران الاتحادي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن "بوينغ يتعين عليها الالتزام بتحسينات حقيقية وعميقة".

وأضاف أن "إجراء تغيير أساسي سيتطلب جهداً متواصلاً من قيادة بوينغ، وسنحاسبها في كل خطوة على الطريق، مع مراحل محورية وتوقعات بناء على تفاهم متبادل".

وسارعت شركة "بوينغ" بتعزيز إجراءات السلامة بعد الواقعة التي دفعت إدارة الطيران لمنع تحليق طائرات "ماكس 9" عدة أسابيع في يناير/ كانون الثاني.