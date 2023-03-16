بينها جالاكسي.. 10 شركات كورية تدخل سوق الاستثمار في السعودية
وسَّعت المملكة العربية السعودية من علاقاتها التجارية مع الشركات الكورية الجنوبية، وأضافت 10 شركات جديدة لأحد مشاريعها المستقبلية الطموحة.
فقد وقعت وزارة الاستثمار في المملكة، 10 مذكرات تفاهم مع شركات كورية لتقديم تقنيات وحلول جديدة في المملكة، وخلق فرص استثمارية، عبر توظيف الابتكار للمساهمة بدعم بيئة ريادة الأعمال.
ومن بين الشركات الكورية المشاركة في التوجه السعودي الجديد: جالاكسي "Galaxy"، بينك فونج ""pinkfong، دوت "dot"، ويف"Wave"، ونيكستون"Nexton".
وتقول وزارة الاستثمار السعودية، إن مذكرات التفاهم مع الشركات الكورية تستهدف تقديم تقنيات وحلول جديدة في المملكة، وخلق فرص استثمارية، عبر توظيف الابتكار للمساهمة بدعم بيئة ريادة الأعمال.
وتستهدف الخطوة السعودية، قطاعات: التقنية الصحية، التقنية الزراعية، تطوير المدن الذكية، الأتمتة الرقمية، أنظمة الأمان، الذكاء الاصطناعي والروبوتات، المحتوى الرقمي والميتافيرس، والسياحة والضيافة.
وتمتد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكوريا الجنوبية إلى أكثر من 60 عامًا، وهما شريكان اقتصاديان وثيقان، حيث تعمل شركات سعودية عملاقة، بينها "أرامكو" و "سابك" باستثمارت مليارية في كوري الجنوبية.
كما تعمل الشركات الكورية الجنوبية في السوق السعودية بقطاعات التعدين والكهرباء والغاز والصناعات التحويلية، وهي شريك في العديد من المشاريع التي أطلقتها الرياض لتحقيق خطتها التنموية العملاقة "رؤية 2030".
وتستهدف رؤية السعودية جذب استثمارات خارجية لمشاريعها الجديدة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، في سعيها إلى تنويع مصادر الدخل للميزانية بدلًا من الاعتماد فقط على مبيعات النفط لأكبر منتج للخام في العالم.