بينها جالاكسي.. 10 شركات كورية تدخل سوق الاستثمار في السعودية

وسَّعت المملكة العربية السعودية من علاقاتها التجارية مع الشركات الكورية الجنوبية، وأضافت 10 شركات جديدة لأحد مشاريعها المستقبلية الطموحة.

فقد وقعت وزارة الاستثمار في المملكة، 10 مذكرات تفاهم مع شركات كورية لتقديم تقنيات وحلول جديدة في المملكة، وخلق فرص استثمارية، عبر توظيف الابتكار للمساهمة بدعم بيئة ريادة الأعمال.

ومن بين الشركات الكورية المشاركة في التوجه السعودي الجديد: جالاكسي "Galaxy"، بينك فونج ""pinkfong، دوت "dot"، ويف"Wave"، ونيكستون"Nexton".

وتقول وزارة الاستثمار السعودية، إن مذكرات التفاهم مع الشركات الكورية تستهدف تقديم تقنيات وحلول جديدة في المملكة، وخلق فرص استثمارية، عبر توظيف الابتكار للمساهمة بدعم بيئة ريادة الأعمال.