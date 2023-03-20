تجميد أصول شركة "فولكسفاغن" الألمانية في روسيا‎‎

جمدت محكمة روسية، اليوم الاثنين، جميع أصول شركة فولكسفاغن في البلاد، في أحدث عقبة أمام جهود شركة صناعة السيارات الألمانية المستمرة منذ عام لتقليص عملياتها في روسيا.

وعلقت فولكسفاغن وشركات تصنيع سيارات أجنبية أخرى عملياتها في روسيا العام الماضي، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.