قطر توقع مع العراق اتفاقات لتطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار

وقعت 3 شركات قطرية اتفاقات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، من أجل تطوير مشاريع في العراق تصل قيمتها الإجمالية إلى 9.5 مليار دولار، وتتضمن بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات.

من المتوقع أن تُساعد المحطتان العراق في تقليل اعتماده على إيران لسد احتياجاتها من الطاقة، ولا سيما أن العراق يستورد الكهرباء والغاز من إيران، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة، وخصوصًا في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في ذروة استهلاك الطاقة.