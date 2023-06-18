قطر توقع مع العراق اتفاقات لتطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار
وقعت 3 شركات قطرية اتفاقات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، من أجل تطوير مشاريع في العراق تصل قيمتها الإجمالية إلى 9.5 مليار دولار، وتتضمن بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات.
من المتوقع أن تُساعد المحطتان العراق في تقليل اعتماده على إيران لسد احتياجاتها من الطاقة، ولا سيما أن العراق يستورد الكهرباء والغاز من إيران، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة، وخصوصًا في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في ذروة استهلاك الطاقة.
وفي بيان قالت شركة "أورباكون" للتجارة والمقاولات القطرية، إنها وقعت اتفاقية شراكة مدتها 25 عاما مع الهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك لبناء محطتين لتوليد الطاقة بتكلفة 2.5 مليار دولار.
في حين قالت شركة استثمار القابضة القطرية، إنها وقعت 3 مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار لإدارة مستشفيات وتطوير "مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل" وبناء سلسلة فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم يصل عدد غرفها إلى 10 آلاف.
وصرح نائب رئيس الشركة رامز الخياط، في بيان أنه "سيتم تخطيط المدن وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدنا ترفيهية وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الأساسية".
ولم يتضح بعد حجم الأموال التي ستدفعها الشركات القطرية أو الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة مثل هذه المشروعات.
وجرى توقيع الاتفاقيات خلال زيارة أجراها أمير قطر يوم الخميس الماضي، حيثُ تعهد خلال الزيارة بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار في العراق، إلا أنه ولم يتضح بعد حجم الأموال التي ستدفعها الشركات القطرية أو الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة المشاريع.