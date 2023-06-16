قطر تستثمر 5 مليارات دولار في العراق

نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الخميس، عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قوله إن بلاده تعتزم "استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة".

وأضاف تميم بن حمد، عقب زيارته للعاصمة العراقية بغداد: "أجريت اليوم مباحثات مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حول سبل تطوير التعاون بين بلدينا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدت دعم قطر لوحدة العراق واستقراره واستعادته لدوره الهام في المنطقة والعالم".