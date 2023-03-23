صندوق النقد يعد لأول مراجعة لإصلاحات مصر الاقتصادية

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي بدأت، وإن موعد وصول بعثة المراجعة سيعلن عند الاتفاق مع السلطات.

ووافق الصندوق في ديسمبر كانون الأول على قرض تسهيل ممتد، قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا المشكلات المالية التي تعاني منها منذ فترة طويلة.

وتقديم الأموال في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات، أولها كان مقررا في 15 مارس آذار 2023، حسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نشر في ديسمبر كانون الأول.